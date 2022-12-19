嘉義市長黃敏惠成功連任，今天掃街謝票向民眾比「愛你」手勢。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠今天車隊到市區掃街謝票。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠今天市區掃街謝票，民眾熱情回應。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市第11屆市長重行選舉黃敏惠以5萬9874票成功連任，儘管投票率是歷史新低，但她全市84個里的票數都贏，贏得漂亮，19日車掃謝票，她高呼，選戰結束了，我們一起捲起袖子，繼續為嘉義市打拚。

黃敏惠說，非常感動市民給予這麼大的力量，「這是一個很高度的期待，也是責任更加重，只有滿滿的感恩，再繼續向前行。」

黃敏惠表示，未來的挑戰很多，她也持續擔憂未來的經濟挑戰，嘉義市雖然小，但是卻肩負重要的責任，未來要更努力讓嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠還說，嘉義市長期注重教育，「民主聖地是不分藍綠，但是要有是非黑白，這是我們共同的價值」，她從小就常聽到「選人不選黨」，黨要做得好，推出好的人選，人也要更努力、更用心的耕耘。

黃敏惠也提到，常有人說，嘉義市是灘頭堡，但她認為「互利共榮，區域的整合」非常重要，未來也期待和嘉義縣一起合作，為這片土地一起努力。

這次選舉延期3周，藍軍本島12位當選的縣市長都來替黃敏惠站台加油，黃敏惠說，鄉親看到團結的力量，備受感動，「團結真的很有力」，她認為，團結就是共同為公眾去努力，為未來去努力，這才是真正的民意。