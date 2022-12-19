蘇姓男子躺在養生館長椅上，見警上門卻急往樓上躲避。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方在養生館3樓晒衣間逮獲身背3條通緝的蘇姓男子。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

世足決賽夜18日晚間開踢，台南市警方加強夜店巡邏預防球迷脫序，蘇姓男子窩在中西區女友開設的養生館內，見警上門慌張走避，反令警員起疑，請店家負責人帶路上樓找人，終於在3樓曬衣場將他逮獲，一查竟是3條偵字通緝在案的嫌犯。

40歲蘇男是七股人，涉嫌毒品、傷害與搶奪遭通緝在案，他的越南籍女友在中西區西門路一段開設按摩養生館，成為他躲警避風港，平常待在店內甚少外出。

警方18日執行威力掃蕩勤務，發現養生館外1輛汽車違停，敲門要店家聯絡移車，卻看到蘇男正躺在長椅沙發上，形同店家老闆，他見警方上門臨檢，神情緊張的佯稱「要找老闆娘」隨即爬樓梯上樓不見蹤影。

警方在店家負責人帶路下，一路找到頂樓陽台，卻不見蘇男人影，直覺更為可疑，終於在3樓曬衣場將他逮獲，盤查發現他的通緝身分，將他上銬帶回警局。

警方18日晚間在忠義路上查獲正在抽菸的陳姓嫌犯，背包內攜帶安非他命毒品與注射針頭，將他依照毒品罪嫌調查送辦。

近日正逢世足賽事，中西區有許多外籍人士常入夜聚集酒吧觀賞電視轉播，台南市警方18日徹夜鎖定各家酒吧、餐酒館場所加強巡邏，預防情緒激動球迷酒後行為脫序。

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