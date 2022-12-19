疫後國際旅遊逐漸恢復，交通部觀光局明年編列觀光國際事務預算6879萬2000元，但立委質疑看不到吸引外國旅客來台的整體策略，要求預算凍結10％，3個月內提出書面報告始得動支。

立法院交通委員會今（19）日審查112年總預算案觀光局營業預算，立委李昆澤表示， 2019年疫情前有1186萬人次國際觀光客來台，今年1到10月有42萬人次，觀光局預估到年底有70萬人次。但疫後國際旅遊逐漸復甦，我國腳步還是太慢太晚，目前看來觀光局的3個原則就是舉辦國際宣傳展、邀請國外旅遊業者或網紅場勘路線、以及獎勵優惠則，但目前看不到整體觀光產業策略，不足以吸引國際旅客。他也批評觀光局過去3年來的人才培養過於消極被動，僅是補助受到衝擊者 ，是救濟處理而不是人才培訓，跟不上疫情人才需求。

立委魯明哲表示，疫情期間觀光快要接近冰凍期，但預算編列跟疫情前編得差不多，「讓我們愈審愈看不懂！」現在已經看到可以明年旅遊會非常快速逐步恢復，觀光局要回答預算配置有甚麼差別。

立委洪孟楷表示，年底前飯店員工缺口很大，很多飯店員工變成外送外賣。現在旅遊復甦，日前交通部長王國材在立法院承諾年底前與勞動部一同媒合，過完年農曆新年馬上就要到，請問觀光人力缺口有沒有掌握或是補齊？

觀光局長張錫聰回應表示，確實國門沒有解封之前，去年入境旅客只有14萬人次到谷底，今年到10月由於商務客來台，有達到40萬人次，到年底應該有達到原來估算的70萬人次，達到78到80萬人次。目前觀光策略從原本三大策略調整為六大策略，除了廣宣、拍影片，邀網紅及推出異業結盟，還會參加國際觀光組織，及加強產業交流。