台北插畫藝術節昨落幕，為期3天的展期雖強碰寒流，仍吸引了滿滿看展人潮。今年共有152個來自9國的藝術家、品牌，以及12位特邀藝術家和服裝設計師參展，除了台灣在地創作者，也包括墨西哥、德國、日本、香港、西班牙、法國、馬來西亞等。

其中最受到矚目的，是由美國Zenulla邀請的3位知名藝術家Angie Rozelaar（法國）、Mia Charro（西班牙）、Venie Tee（馬來西亞）。PopLine Art Office普普樂藝術事務所獲得獨家授權代理，Zenulla之所以有名，其中一項原因，與它為好萊塢藝人巨石強森的經紀公司有關。

為符合此次插畫藝術節主題「時尚動物園」，上述3位藝術家都帶來動物主題作品。這次展覽也邀請到台灣服裝設計師黃秀瑾，共同展出她「台灣原生動植物」元素的作品，期望透過獨特意象，把台灣的美轉譯在時尚設計上。