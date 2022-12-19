為讓消費者宅在家迎接歲末冬至或是聖誕跨年聚餐，Uber Eats優市即日起特別推出兩大期間限定「冬至吃湯圓」及「歡聚吃鍋」專區，除了集結消費者最愛經典花生、芝麻口味與紅豆食府、鮮芋仙等20款選擇，民眾更可24小時點購超過50種網路暢銷、名店湯底以及生鮮食材和火鍋配料，搭配暖暖包、各式茶包等冬季日常存貨，優惠最低七折起，隨點即送、即開鍋。

冬至要吃鹹湯圓、再吃雙數的甜湯圓，轉個好運。Uber Eats優市上可點到桂冠鮮肉湯圓、香菇、茼蒿等配料，用電鍋就能簡單做出家庭版鹹湯圓。優市更集結最台經典花生、芝麻口味，高話題性的森永牛奶糖包餡小湯圓、抹茶湯圓，以及增添風味的金蘭雪花釀。此外，網路搶購的紅豆食府團圓堅果湯圓、福喜雙圓粉嫩紅白款、鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓等超過20種品類，全都於Uber Eats優市「冬至吃湯圓」專區，即日起至12月22日優惠八折起。

針對宅家嗑火鍋，Uber Eats優市備好湯底、肉品海鮮、蔬菜配料、甜點、飲料等「火鍋五大要角」。優市推出50款名家「湯底」，清淡重口味都滿足，包含網路聲量「熱度」不減的青花驕麻辣鍋套組、八款海底撈湯底、老四川麻辣水煮魚、馬大爺麻辣磚等「重口味派」選擇。而「清淡派」的消費者也可以點購台塑杏鮑養生鍋、李錦記豬骨火鍋上湯包、石二鍋經典爆香石頭鍋。熱衷「東洋風味」鍋底的消費者不能錯過桂冠韓式部隊鍋、聚北海道聚寶熊牛奶鍋、日本一引鍋用高湯，「傳統台派」的老字號四平小館的酸菜白肉鍋獨享包、台岡紅燒岡山羊肉爐。

除了必備的湯底，優市嚴選高品質「肉品與海鮮」，無論是高級冷凍生食級干貝、冷凍野生大明蝦、美國雪花牛肉片、日本F1奧羽牛火鍋肉片等，在家吃鍋不馬虎。吃鍋不可少「蔬菜配料」平衡健康與口慾，優市上架近60種火鍋配料、餃料，更有銅板價的豆腐、各式菇類、葉菜，滿足甚麼都想來一點的慾望。吃鍋飯後甜點，優市的「冰品」，上架十幾種Häagen-Dazs冰淇淋、網紅推出的人氣WA!COOKIES雪糕、老牌小美冰淇淋香草口味要讓消費者一次滿足。吃鍋除了可樂、果汁等經典「飲料」，消費者也能點購清爽氣泡水、無糖茶飲解膩選擇。24小時開鍋不必等，即日起至1月5日，上Uber Eats優市「歡聚吃鍋」專區，優惠七折起。

目前Uber Eats優市跨足雙北、桃園、新竹、台中等城市，共12間店點。未來計劃持續擴點，擴增商品類別、熱門商品選擇，並且以24小時外送帶給消費者超「優」外送體驗。