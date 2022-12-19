Lakers win on WILD finish... just how they drew it up 😅 pic.twitter.com/UxNVvoVCuk — Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2022

少了「一眉哥」安東尼戴維斯的湖人，反而逐漸找出贏球方程式！「小皇帝」詹姆斯19日貢獻33分、9助攻與7籃板，其中包含最後7.4秒傳給湯瑪斯布萊恩灌進致勝球的漂亮助攻，湖人最後以119比117氣走巫師，除摘2連勝，也送巫師苦吞10連敗。

儘管面臨安東尼戴維斯可能無限期缺陣的危機，湖人今天上半場卻打出穩定團隊攻守表現，尤其在原本最不擅長的三分外線投射方面，上半場就交出三分球投11中6的火燙手感，讓湖人打完上半場，取得66比52領先，詹姆斯半場15分、6籃板。

沒想到下半場湖人攻守節奏突然逐漸失控，也讓巫師靠著畢爾、波爾金吉斯與庫茲馬3名主力的火力追上，甚至末節一度取得95比87超前，幸好詹姆斯再次挺身而出，帶領湖人打出11比0猛攻重新領先，不過巫師也再次追上，比賽陷入緊繃。

打到最後32.8秒，畢爾幫助巫師追成115比115平手，詹姆斯馬上在最後27秒上籃超前，接著畢爾兩罰俱中又追平，時間還剩23.3秒，湖人連忙喊出暫停，最後交給詹姆斯妙傳給湯瑪斯布萊斯灌籃，庫茲馬搶投逆轉三分沒進，湖人驚險獲勝。

湖人先發五人得分都破10，除了詹姆斯33分，隆尼沃克也有21分，湯瑪斯布萊恩16分、10籃板，薛洛德與里夫斯各有12分；巫師以畢爾29分最高，面對最近謠傳想把他挖回去的前東家，庫茲馬拿22分、16籃板，波爾金吉斯21分、11籃板。