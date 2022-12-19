日籍女星佐藤麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，然而在2017年爆出婚變，但兩人依舊保有婚姻關係。日前，周刊爆出麻衣與王家這樁豪門婚姻已進入司法程序，而麻衣也在今年積極經營社群平台，昨（18日）分享在台灣的美好回憶，被外界視為是復出前奏。

麻衣今年起積極經營推特、IG等社群平台，IG簡介也寫著「A new beginning still a secret… （一段嶄新的開始，目前還是秘密）」，宣告獨立自主的新生活，似乎在為復出暖身；稍早，根據《壹蘋新聞網》報導，麻衣已開始打跨國離婚官司，而王泉仁認為自己是一般上班族，年薪約為1989萬日幣（約450萬台幣），每個月只願給麻衣26萬日幣（近6萬台幣）的贍養費。

雖在打離婚官司的麻衣，心情似乎不受影響，她在IG常曬和兒子的生活，上個月母子一起去賞楓，最新則透露不少台灣朋友最近到日本玩會找她聊聊，「我真的好開心好開心呢」。麻衣也分享收到朋友送她的喉糖，「真的是對我來說是個懷念的味道」，吃的時候就會回想起這時期在台灣一直下雨濕濕冷冷的，台灣房子裡又沒有暖氣，但在寒冷的冬天錄完影後，大家一起去吃火鍋，是美好的回憶。她也預告將來會慢慢po更多東西，還請大家多多支持。