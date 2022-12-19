福興(9924)2022年Q4進入傳統淡季，業績表現較為平淡，若以全年度來看，下游客戶需求雖略為減少，不過，還好在台幣貶值帶動出貨單價提升，帶動毛利率與匯兌利益增加，法人預期，福興2022年整體獲利將恢復成長。

福興主要產品為商用重型門鎖、家用輕型門鎖、關門器、電子鎖、天地鉸鏈、防火門鎖、模具製造、衛浴產品。福興生產基地包括高雄岡山與江蘇常熟，台灣月產能270萬組鎖、常熟廠月產能180萬組鎖，其中門鎖相關產品占營收比重65~70%、關門器20~25%、其他產品5~10%。

展望2023年，福興在第一大客戶訂單呈現微幅成長態勢，外加積極切入北美地區中小型客戶供應鏈，可望開始小幅貢獻出貨，帶動福興2023年營運持續成長。法人預估，福興2023年營收及獲利可望聯袂成長。

全球通膨因素下，終端消費力道縮減，不過，福興主要客戶在北美零售庫存水準仍在相對安全水準，第一大客戶訂單仍穩，福興積極提升積極切入北美地區中小型客戶供應鏈效益可望漸顯，在毛利方面，自動化仍持續推升，將推升毛利攀升，2023年全年毛利率可望較2022年來得更好。