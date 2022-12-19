不少家長都希望自己的兒女考試拿高分、考運順利， 一名女網友表示，昨日下午參加英文多益考試，母親傳訊替她加油「要拿100」，讓她瞬間嚇傻說，「媽！只考100我會哭耶！」原因在於多益總分是990，考100等於不及格，貼文令大批網友笑翻，還釣出一名網友說，考指考媽媽曾去文昌帝君拜拜，希望她考200分，結果就重考了。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》指出，昨下午去參加英文多益考試，期間母親打LINE電話給她，考試結束後她回訊給母親表示自己在考試，母親接著說，「喔！考什麼？加油要拿100。」原PO嚇得跟母親說「媽！總分990，只考100我會哭耶」。

原PO將她和母親的LINE對話截圖PO上網，引發逾2千多網友按讚、留言，文章還登上《Dcard》熱門，不少人留言說，「妳可以跟母親說，我用猜的都超過100分」、「來自媽媽的祝福，笑死」、「我男朋友當初也祝我考100分」、「下次通通說考滿分」。

留言中也有人分享自己的回憶，「我之前也是考完多益，才走出考場，我爸就很大聲的說『你這麼厲害會考100分』，真是謝了爸爸」、「我媽當初在我指考前，也去文昌帝君那邊說，拜託給我的寶貝考100分、200分，最後化生數甲加起來100，再加上國英數乙真的剛好200分，然後我就去重考學測了」。