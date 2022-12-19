大陸中央經濟工作會議日前在北京閉幕之後，其中一項重要議題為「部署2023年經濟工作」。各地如何謀劃本省份的明年經濟工作，也備受外界關注，隨後多位省級黨委書記回到本省並召開會議，盤點各自指示中，可發現到共同點當中，都提出開放、信心、擴大投資等三大關鍵詞。

中央經濟工作會議提到，當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，為國家經濟帶來的影響加深，並明確幾項重點任務，包括著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、切實落實「兩個毫不動搖」、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大經濟金融風險。

根據香港01報導，會議閉幕後，大陸多位省級黨委書記如陝西、青海、內蒙古、黑龍江、遼寧、上海、江西、貴州、海南、廣西等省市17日都紛紛召開會議，對經濟形勢作出判斷。

當中有幾個關鍵詞值得一提。第一是開放。海南省委常委會會議提到，要加快推進自由貿易港建設，持續優化產業結構，進一步完善政策制度體系，開展高水平開放壓力測試。

第二是信心，這在多個省份的會議，都強調要提振信心。像是上海全市領導幹部會議中要求，用好宏觀政策窗口期，圍繞市場主體需求和痛點找準政策切入點，大力提振和改善市場預期和信心。

第三則是擴大投資。遼寧省內會議中提到，要充分發揮投資、消費、出口的拉動作用，著力擴大有效投資，謀劃儲備推進一批高質量項目；著力恢復和擴大消費，改善消費條件，創新消費場景。