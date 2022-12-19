連續16年贊助玉山盃全國青棒錦標賽的玉山銀行，長期投入資源推動台灣青棒，每年與中華棒協引進國際級師資，舉辦訓練營，也安排運動科學訓練講習，期望透過全方位的支持，提升國內青棒水準，這次從12月19日到21日在開南大學棒球場舉辦玉山青棒打擊訓練營，邀請到台灣巨砲陳金鋒、屢次在國際賽關鍵時刻建功的高志綱，以及詹智堯、涂壯勳等職棒教練組成講師團，希望能經驗傳承，培養新一代的強打。

玉山銀行用心打造玉山盃成為「台灣甲子園」，每年更與中華棒協引進國際水準師資組成各專項訓練營，期望持續提升國內青棒水準，在本次青棒打擊訓練營19日的開訓儀式中，大會特別邀請到旅日好手吳念庭，分享自己在日本高中及職棒的訓練方式，希望能幫助選手們提升打擊實力。

玉山銀行每年都會捐贈球具于有需要的球隊，已幫助國內30支以上青棒隊伍，今年球具捐贈對象鎖定在玉山盃中表現不錯的國立白河商工及臺北市的大理高中，期盼透過拋磚引玉，幫助這兩隊更上一層樓，而白河商工和大理高中今年分別有好手入選玉山盃的縣市代表隊，幫助球隊晉級最後4強，兩校應屆畢業的學長們，也有如阮裕智、尹柏淮、張元愷、董順傑等優秀選手，進入中華青棒培訓隊及入選中華職棒。

旅日棒球好手吳念庭，在玉山青棒打擊訓練營開訓儀式分享經驗談。（中華棒協提供）