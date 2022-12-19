台積電由總裁魏哲家帶頭於11月再買股，不過，趁著台股上市櫃11月強彈14.9％、13.99％，卻有上市櫃公司高端疫苗（6547）法人董事長基亞（3176）、長聖（6712）董事安基生醫及中光電（5371）大股東泰威生技，於11月天天賣10張，合計11月共賣超220張。

依證交法規定，上市櫃公司大股東、董事、內部人士，若要賣股，依規定要申報轉讓持股，但若一天賣出不超過1萬股（即10張），則可不用申讓。證交所表示，「一天賣1萬股人內，本來依法就是可以賣」。

不過，市場人士表示，依法可以賣沒錯，且今年來台股跌不休，11月好不容易強彈，對於有資金需求的股東或內部人士來說，逢高賣股套現並沒有錯，但董事長、董事、大股東賣股不申讓，給予市場觀感不佳的印象。

11月底是九合一大選重要時刻，生技股向來被市場視為執政的政策指標股，11月上市生技股上漲17.33％，上櫃同步勁揚17.64％，生技股高端疫苗董事長基亞及長聖董事安基生醫，11月都各賣出220張。未見其近期有事前申讓持股的動作。

另中光電大股東泰威先進也未見申讓持股，11月共賣出220張；同時，揚明光法人董事長中光電，富鼎董事英屬開曼群島商華達資本控股STCHINVESTMENTINC.，都各賣出210張。11月有22個交易日，天天賣可賣220張，賣210張可能代表有21天賣、天天賣10張。

此外，還有大統益董事泰華油脂、王道銀行副總遲毓華、雙喜董事邱南枝等，各於11月賣出190張、晶睿董事陳文昌賣出189張，建準董事洪陳富英180張、愛地雅副總賴名美177張，晶技總經理黃翔麟豪勉獨立董事高啟全、力積電副總張守仁、誠美材董事彥文資產管理等，都各賣出150張。