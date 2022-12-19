由國家住都中心主辦的台北市中正區「台北市行二行三公辦都市更新案」，繼上（11）日正式評選出最優投資人冠德建設之後，今（19）日正式簽約，由住都中心代理董事長花敬群、冠德建設董事長馬志綱締約。花敬群表示，未來國家住都中心的總部，也將喬遷於此，而現有辦公室基地也就可以被都更，全案預計最快於2029年完工。

國家住都中心表示，「台北市行二行三公辦都市更新案」鄰近西區門戶地帶，基地面積合計21,313.88平方公尺，土地使用分區為行政專用區及住三，為北市中心區難得的整街廓開發，區位條件絕無僅有。

全案預計興建地上22樓、地下4層的中央和地方聯合辦公大樓及複合式附屬商業設施，預計總面積約3.3萬坪。另外還有26樓的國門地標住宅，至於臨沂街區域，則預計興建21樓的人文好宅。

馬志綱表示，這是冠德第四次參與投標，但「其中一次只領了考卷、但最後不會作答，沒有交卷！」此次得標行二行二案，會承諾住都中心會成功扮演好投資人角色，會回饋地方及與私地主的溝通。

花敬群表示，基地為西區門戶很重要的結點，未來國家住都中心的總部，也將喬遷於此，而現有辦公室基地也就可以被都更，全案預計最快於2029年完工。