民進黨李俊俋競選嘉義市長失利，與妻子陳佳慧繼續加油。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

總統府前副秘書長李俊俋此次嘉義市長選舉拿3萬2790票慘敗，他不氣餒，今天一早就在嘉義市區掃街謝票，李俊俋說，競選期間感受到鄉親的溫暖，謝謝很多人的支持，20年來一直住在嘉義，沒有離開過，會持續關心嘉義市發展。

李俊俋說，這次的延長加賽，對候選人來說是極大的考驗，非常感謝嘉義鄉親給我們的支持，不論是站路口、掃街，給我們比出手勢加油，也有鄉親會送上熱咖啡、食物，都倍感溫暖，相信這些力量都會讓我們繼續向前行。

對於選舉結果以及未來如何找回民進黨的支持者？李俊俋表示，每次選戰都有需要檢討、思考的地方，民進黨在11月26號後，以及這次嘉義市長重行選舉，都會持續改進，找到方向來努力，民進黨是一個會檢討、自我反省的政黨。

有人認為他的選戰策略應該有攻擊性，李俊俋則回應說，「在政策上直球對決，是自己的風格，也是堅持的原則」，他認為民主政治，最重要的就是談理念，談城市發展的見解，如果有不同的意見，他也會接受批評，但「自己會持續堅持，因為市民關心的是如何讓嘉義市民更好」。

至於未來規畫，李俊俋打趣說，「先讓我休息幾天」，但他強調，這20年來一直住在嘉義，沒有離開過，不論在哪裡工作，「我思考的就是能夠幫嘉義的我都會想辦法幫忙，自己會持續努力關心嘉義市」。