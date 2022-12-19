順天國小因視聽教室排水問題，導致牆壁出現壁癌，爭取整建改善，希透過中央、地方攜手力促其成。（陳世宗攝）

孩子的教育不能等！立法院副院長蔡其昌及市議員施志昌等，19日一起到華龍國小、順天國小會勘學校所遇到的問題。華龍國小爭取興建一座地景共榮舞台，作為表演、指揮場地；順天國小因視聽教室排水問題導致牆壁出現壁癌，爭取整建改善，兩校共須經費2584萬，希透過中央、地方攜手力促其成。

立法院副院長蔡其昌19日邀集教育部國民及學前教育署國中小教育組組長林祝里、市議員施志昌及教育局主秘郭明洲、華龍國小校長丁鸝瑩、順天國小校長陳建順等前往會勘，爭取新建舞台、教室設施改善工程。

大甲區華龍國小因無司令台，每逢重大慶典活動都必須籌湊經費租用大型舞台充當司令台；不但不方便，學校每年須籌湊經費。華龍國小設計出一個與地景共榮、多功能的舞台，平時重要活動可作為表演、指揮場地；透過與地景、地貌結合增加孩子的使用率，需經費約1600萬元。

順天國小綜合大樓視聽教室，因位處地下一樓空間，北側外牆緊靠戶外地面排水溝，且排水溝有破裂下陷狀況，多年來視聽教室一直都有滲水現象。校方爭取視聽教室內外防水、排水及裝修工程，及視聽設備更新、機電整修、冷氣空調設備工程等，所需經費984萬元。

林祝里表示，兩校本次計畫經費2584萬元，進行華龍國小舞台新建、順天國小視聽教室整建工程暨設備採購。華龍國小司令台、地景式共榮遊樂場所需經費約1600萬元，工期預估為90日曆天；順天國小採購經費984萬元，工期預估為150天完成。

蔡其昌強調，中央會協助解決大部分經費爭取，地方部分拜託市議員施志昌、教育局來爭取相關補助預算。施志昌說，透過中央與地方攜手合作能夠將該汰換、整修的部分解決，提升孩子的學習環境，他也會全力協助爭取地方的經費來進行改善。