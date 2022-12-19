南港警分局交通分隊前警員林信洋被控與「抓車」業者勾結，為了準確得知車主住址，找到欠款車輛，介紹業者與前同僚、新莊警分局警員邱巍查個資，檢警從業者手機查出邱也是洩密共犯，士林地院19日開庭，邱當庭認錯，供稱學長伸出友誼之手，讓他一時不察，才會幫忙查詢個資，告訴人當庭嗆「身為公職人員沒有風骨，道歉是為了減輕罪惡，那大可不必」當庭拒絕調解。

邱巍2018年10月調新莊警分局，與時任南港警分局交通分隊警員林信洋本為舊識，初到新單位，常遭到其他同事欺負，邱聲稱，林會到新莊找他並開導他，對他伸出「友誼之手」，之後為了維持情誼，2019年10月到2020年12月，才會幫忙查詢資料，就連林的楊姓朋友、林的女友詢問，他因林有交代，邱會以自己的帳號、同事的帳號登入，查詢33筆，並以LINE將結果傳給楊。

邱透過車籍查詢系統、戶役政以及警政知識聯網，查詢車主的身分證字號、住址，傳給尋車業者，並不清楚資料的用途，也沒有收取任何費用，連吃飯都自己付錢。邱告訴法官，知道洩漏個資是違法的行為，深感悔悟，但因人情壓力沒有辦法，希望法官考量他是家中經濟支柱，上有70多歲老母、下有5歲小孩，一但入監服刑，將影響生計，希望法官給予緩刑或得易科罰金刑度。

不過，黃姓告訴人強調不願意和解，怒斥你適合擔任警察嗎？身為公職人員有一定的法律素養，如果道歉、認錯可以減輕罪惡，那就大可不必，這種老招已經看過幾百遍。公訴檢察官更說，民眾絕不會原諒你的，不要以為和解可以換取緩刑，檢方絕不可能同意。

檢察官抨擊，遭到資料外洩的被害人30多人，還有很多人不詳「學長對你好，你就幫忙查資料，他在利用你，你知不知道！」法官提示證據後，諭知全案候核辦。