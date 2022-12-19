亞塞拜然(Azerbaijan)、喬治亞、羅馬尼亞和匈牙利的領導人在周六簽署了一項協定，同意在黑海底下建造一條電力纜線，將綠色能源從裏海的風力電場輸往歐洲。

該協定涉及到從亞塞拜然到羅馬尼亞之間建造一條長達1100公里的電纜。這也是歐盟擺脫俄羅斯能源依賴的積極作為。

匈牙利外長Peter Szijjarto說，歐盟執委會已經撥款23億歐元，支持該電力纜線的建造，亞塞拜然也正在邀請投資人來建造風力渦輪機。

外長說，該電纜計畫的可行性研究將在2023年底完成，然後花三到四年時間完成建造。

在同一場會議上，亞塞拜然也說，計畫在明年略微增加對歐洲的天然氣出口。

羅馬尼亞總統Klaus Iohannis在會議上說：「有鑑於對烏克蘭的軍事入侵，造成安全顧慮，我們需要更好的合作和更多團結，來減輕共同的挑戰」。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，歐盟的策略就是要避開俄羅斯的化石燃料，並多元化能源夥伴，「為了整合正在成長的再生能源，我們更強大的電力纜線的連結」。

馮德萊恩表示，黑海電纜可以讓喬治亞成為一個電力中心，並且併入歐盟內部的電力市場，也可以協助烏克蘭開始重建能源系統，幫助該國的重建。