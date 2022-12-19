台中國際花毯節18日圓滿落幕，累計超過百萬人次參觀，創造22億元觀光產值。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中國際花毯節18日圓滿落幕，累計超過百萬人次參觀，創造22億元觀光產值。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「台中國際花毯節」12月3日登場，今年主題「心花開」，加上主花毯「希望莊園」、以新社在地故事為主軸設計的花仙子與小精靈，廣受好評。台中市府觀旅局指出，花毯節18日圓滿落幕，累計超過百萬人次參觀，創造22億元觀光產值，振興疫後經濟。

觀旅局長韓育琪表示，台中國際花毯節今年邁入第11年，去年因疫情停辦，今年行政院農業委員會種苗改良繁殖場考量國家糧食安全，持續停辦新社花海，觀旅局為振興地方觀光，向種苗場借用3公頃土地獨立辦理花毯節，但透過平面草花種植、大型立體花卉裝置藝術及展區周邊綠美化，力求策展豐富性，營造新社為「台灣的普羅旺斯」。

為期16天的花毯節佳評如潮，昨日在遊客與石虎家族合影、客家樂團熱鬧演出中圓滿落幕，累計超過百萬人次參觀，有效帶動地方觀光與經濟，花毯節期間假日山城民宿住房率達100％，平日住宿也較上季提高約2成，與民宿協會攜手合作推出專屬花毯節優惠，體驗券皆發送完畢，創造22億元觀光產值。

今年花毯節3個首創，一是此次策展首度以新社在地的產業元素與生活風格作為策展主軸，跨局處通力營造新社幸福花園形象，再搭配免費接駁專車，超值好玩；二是首度與在地的協會合力地方共創，與新社區休閒農業導覽發展協會一起妝點社區花藝，並與台中市民宿協會共擬多元化的山城遊程，推出超值優惠；最後，則是首度打造120米的南法風格市集， 30位在地小農透過產地直送，提供遊客好逛好拍，又可採買新鮮的農特產品。