德翔海運2,700 TEU全貨櫃船「德翔蛇口」輪今（19）日於中船黃埔文沖龍穴船廠交付，將於12月20日加入大陸－馬來西亞CM3航線營運；德翔近期也將二組澳洲、紐西蘭航線CA3與NZE進行改版，強化紐澳航線布局。

德翔目前經營航線達41條，營運船隊有50艘，自有船舶艘數31艘。2023年有14艘新船將交付，2024年有6艘新船將交付，自有船舶艘數將達51艘。

「德翔蛇口」輪是由黃埔文沖船廠為德翔建造的第3艘2,700 TEU全貨櫃船，擁有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧亞洲區域間運輸及中長程航線需求，具備市場適應性與優勢力。

此船總長188.8公尺、寬32.2公尺、型深17.1公尺，載重噸35,222.6噸，較前兩艘系列船優化油艙設計，具備更好續航力，可視為新一代的2,700 TEU全貨櫃船，並搭載符合2020年IMO全球限制硫排放標準的脫硫設備，滿足綠色環保，船舶的震動和噪聲要求符合船級社的各項最新規則。

德翔12月22日將於青島開航CM3航線（CHINA-MALAYSIA 3 SERVICE），掛靠港口依序為青島–上海–廈門–香港–蛇口–巴生北港–巴生西港–檳城–巴生西港–南沙–香港–青島。搭配原有的KCM、KCM2提供每周三班往返遠東-新馬的專線服務。

德翔近期也將二組澳洲、紐西蘭航線CA3（CHINA – AUSTRALIA III SERVICE）與NZE（NEW ZEALAND EXPRESS SERVICE）進行改版，強化紐澳航線布局。

CA3航線調整靠泊港序為：青島－上海－香港－南沙－蛇口－巴生西港－弗里曼特爾（Fremantle）－阿得雷德（Adelaide）－墨爾本（Melbourne）－雪梨（Sydney）－巴生西港－林查班－南沙－青島。

除了進一步縮短大陸－澳西港口航程，同時可利用巴生港中轉提供澳洲與東南亞、印度次大陸之間的貨載需求，首班將由「德翔名古屋」輪預計於12月24日靠泊青島港。

NZE航線則是市場上往返大陸、紐西蘭極具競爭力的速航選擇，為了回應市場需求，將加掛威靈頓（Wellington）與納皮爾（Napier），NZE航線掛靠港口依序為：寧波－青島－上海－香港－南沙－蛇口－奧克蘭（Auckland）－陶朗加（Tauranga）–威靈頓（Wellington）–利特爾頓（Lyttelton）–納皮爾（Napier）–寧波，改版後的首航「德翔曼谷」輪預計於12月15日靠泊寧波港。