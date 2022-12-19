準台北市長蔣萬安將於25日就職，現任台北市長柯文哲派副市長彭振聲任交接小組召集人，今出席交接會議。彭振聲受訪時透露，蔣萬安希望對大巨蛋議題當面了解，負責大巨蛋案的技監、體育局長20日下午將到蔣辦做特別簡報。蔣團隊說明，蔣曾說上任後1年內要讓大巨蛋完工啟用，因此要親自了解大巨蛋案。

蔣萬安團隊今天上午第二次拜訪北市府進行重大事項交接，鄭世維指出，上周跟今天這2場都是府級的交接會議，包括第一天柯文哲、蔣萬安會面的時候總共24項重大工程事項，分布在各個局處裡面，這2天有即將接任的各局處首長、副市長李四川、秘書長、副秘書長都到現場，充分了解過去柯市府所列出24項重大事項、如何做延續性工作，各局處的細部交接就由各局處首長這一周充分地對接。

彭振聲表示，目前為止今天早上交接完成就，一般的交接就結束了，如果蔣萬安團隊還有繼續要求，再來聯絡安排；到目前為止蔣辦就只針對大巨蛋有要特別親自了解。

彭振聲指出，蔣辦希望個別對大巨蛋移交特別了解一下，約明天下午4點要去蔣辦那邊，這是比較細膩的事情，新任市長要當面了解，專案的技監會帶領相關的包括體育局長跟蔣市長做簡報。

鄭世維說，沒有錯，24項的重大事件交接裡面，這2天沒有談到大巨蛋，蔣萬安選舉期間也講了，上任後1年內要讓大巨蛋能夠完工啟用，明天由市府人員會專門跟蔣萬安團隊做簡報，蔣萬安親自要了解。

至於社子島有要特別了解嗎？彭振聲表示沒有，並主動提及，當時有記者問到社子島的事情，他稱蔣辦不了解，是因為記者問蔣答不出來，自己是緩頰說，社子島已經辦了過去50年，四大計畫已經通過，包括防洪計畫、主要計畫、細部計畫跟環境影響評估計畫，現在就是區段徵收，但是區段徵收要辦多久，如果核定要開工的話，大概16年以後可以完成。

彭振聲說，當然還有很多問題，包括土方去留問題也由他主持，討論土方是要外運還是怎樣收集，都在進行之中，「應該是ing進行式。」

談到目前大巨蛋進度，彭振聲指出，防火性能性審查審了很久，大概前前後後審了1、2年，裡面還有逃生部分，那些中央所聘請的專家還有點意見，遠雄一直補件，因為現在性能審查部分不是台北市政府處理，北市府站在協助立場，由遠雄來提有什麼困難，市府來協助，有關消防性能審查，絕對不是北市府直接對內政部的。

談到彭振聲此次有出席，鄭世維表示，最重要如同萬安市長受訪所說的，希望市政能延續，怎樣把市政延續工作在交接會議做好，這是他們不能辜負期待的。至於第二副市長人選是否能在就任前出爐？鄭世維說，持續徵詢延攬優秀人才，確定之後就會跟市民朋友報告。