浩子（左起）、白家綺、阿翔為今年高雄跨年主持人。（民視提供）

浩角翔起、白家綺今（19日）出席2023高雄跨年亞灣未來市演唱會，白家綺當晚將與「PT Girls」張家瑋、蘇晏霈、謝京穎等人性感演出，白家綺笑說當晚的表演服相當火辣，「一定會照顧舞台各方的觀眾，大家都會有搖滾區的享受」。

老公吳東諺看過表演服嗎？她笑言，「當然不能給老公看，他會管但管不著，這是我們的尊重」，阿翔也說因為疫情解封，大家的服裝尺度自然會跟著大解放，浩子也說當晚最期待的表演就是PT Girls，「她們一定會勾心鬥角，好精彩」。

浩角翔起每年主持跨年，都會帶全家人到高雄遊玩，阿翔透露3個小孩已經會自動問他，「爸爸是不是要去高雄玩了？」3人也提議明年可以帶小孩們跳開場舞，「我們氣勢滂薄耶，這樣加一加有9個小孩耶」，浩子忍不住笑虧這樣會變成母姊會。

阿翔2年前因太少喝水，血尿後發現罹患腎結石，他今表示當下就到醫院接受震碎的手術，「那時0.6很大一顆，震後變成0.3，醫生說要多喝水，讓它正常排出，到現在是否排出來了我也不知道」，他說老婆很關心他的健康，也都有幫他安排健康檢查。