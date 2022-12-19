國立中山大學環境工程研究所開發土壤和地下水汙染處理綠色整治技術，讓相關業者整治成本降低至少5成，避免產生2次汙染，克服汙染同時兼顧友善環境。該技術已成功應用在半導體科技大廠綠色整治，復育活化汙染土地。

中山環境工程研究所講座教授高志明表示，土水汙染分重金屬汙染、石油碳氫化合物等油品汙染、含氯有機溶劑汙染（乾洗業、製造業、金屬表面處理業）三大類，業者須按法規整治，但要成功復育並不容易。前身為台灣美國無線電公司桃園廠受含氯有機溶劑之三氯乙烯致癌物汙染，花費數億元及超過20年整治，至今仍因諸多因素而尚未解除列管。

高志明強調，汙染場址整治復育工作首先必須完成精準汙染調查，掌握汙染物特性及汙染程度和範圍，選擇適當整治工法才能加速整治工作，達到整治目標及解除列管。

高志明的研究團隊開發綠色及永續整治技術，以生物整治、被動系統、現地處理及節能減碳概念進行汙染改善。綠色整治技術對環境友善且無二次汙染問題，價格具競爭力，成本較國外相同技術可降低5成以上，更能針對土水場址的地質條件、水文環境「客製化」藥劑，已成功協助整治國內多處汙染場址，使其解除列管，並做到實場化、模組化及自動化。

面對重金屬污染，團隊開發植物萃取可溶出重金屬的綠色螯合劑；針對油品污染，團隊開發加速土壤地下水中微生物生長的基質和藥劑，從汙染場址蒐集篩選分解具有可分解油品的微生物，提升油品的分解效率，並利用冷凍乾燥技術將微生物製成易輸送的菌粉，使微生物易於保存並使其壽命顯著提升。

針對含氯有機溶劑汙染，團隊開發「可做為替代碳源的基質」為生物整治藥劑的核心，令其可被微生物利用、強化可分解汙染物質的微生物增生。例如生物分解三氯乙烯，需透過氫離子跟氯反應結合，逐步分解為無毒的乙烯，因此整治過程要控制環境，確保氫氣持續產生取代氯離子。然而，基質被生物利用後所產生的副產物有機酸易造成水質酸化，抑制微生物生產氫氣，同時造成水資源污染。團隊透過加入酸鹼中和緩衝劑等手法，開發基質可緩和因厭氧反應造成水體酸鹼值降低的問題，維持酸鹼條件同時分解有害物質，達到綠色整治目的。

高志明認為，成本降低可提高業者解決污染問題的意願，加速環境復育、土地活化再利用，友善周邊環境，免背負汙染場址惡名，更能達到民眾、企業及政府3贏。去年開始，團隊也與環保科技業者合作研發生物整治藥劑，協助工程顧問業者與國內半導體科技大廠綠色整治，成效獲業者肯定，並達到預期目標。