44歲泰國公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）14日突然失去意識後，有記者爆料她實際上已經病逝，如今靠裝葉克膜人工續命。泰國王室今（19）日上午再發布聲明，提到雖然公主的心臟收縮並不理想，但病況已經在「一定程度上穩定」，目前「藥物控制住心跳」，醫生也開立藥物、並且使用「設備支持公主的心臟、腎臟、肺臟功能」。
綜合泰國公視（Thai PBS）、《曼谷郵報》（Bangkok Post）等報導，泰國王室宮務處今日上午7時發布聲明更新帕差拉吉帝雅帕公主的最新病情，內容提到公主的整體病情已經在「一定程度上穩定」。
聲明指出，檢查顯示公主的心臟功能並不完全正常，收縮狀況並不理想，但冠狀動脈造影檢查並無異常，「殿下的心跳正由藥物控制住。」
聲明也提到：「醫療團隊向殿下提供藥物及設備，支持殿下的心臟、肺臟及腎臟功能。」
聲明最後指出，醫療團隊將持續密切監控公主的狀況。
這是泰國王室第2度針對帕差拉吉帝雅帕公主的病況發布聲明。
長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）14日率先爆料帕差拉吉帝雅帕公主在訓練愛犬時「心臟病發」，經CPR搶救後無效，靠裝葉克膜（ECMO）「人工續命」，不過實際上已經病逝。泰國王室15日發布聲明，證實公主因心臟問題「失去意識」，住院治療後病況已在「某種程度上穩定」，不過後續馬歇爾仍持續表示公主已經「腦死」離世，甚至指出真正病因並非心臟病，而是「蜘蛛膜下腔出血」。
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