44歲泰國公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）14日突然失去意識後，有記者爆料她實際上已經病逝，如今靠裝葉克膜人工續命。泰國王室今（19）日上午再發布聲明，提到雖然公主的心臟收縮並不理想，但病況已經在「一定程度上穩定」，目前「藥物控制住心跳」，醫生也開立藥物、並且使用「設備支持公主的心臟、腎臟、肺臟功能」。

44歲泰國公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）住院治療，泰國民眾為她祈福。

綜合泰國公視（Thai PBS）、《曼谷郵報》（Bangkok Post）等報導，泰國王室宮務處今日上午7時發布聲明更新帕差拉吉帝雅帕公主的最新病情，內容提到公主的整體病情已經在「一定程度上穩定」。

Thai princess Bajrakitiyabha, the king’s eldest daughter, remains in hospital after collapsing on Dec 14. Medication and medical equipment have been used to help her heart, lungs and kidneys function. Her condition is stable to a certain extent: Royal Household Bureau pic.twitter.com/ed0jfEaWQw — Pichayada P. (@PichayadaCNA) December 19, 2022

聲明指出，檢查顯示公主的心臟功能並不完全正常，收縮狀況並不理想，但冠狀動脈造影檢查並無異常，「殿下的心跳正由藥物控制住。」

*machines are being used to support her heart*, lungs and kidneys. — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 19, 2022

聲明也提到：「醫療團隊向殿下提供藥物及設備，支持殿下的心臟、肺臟及腎臟功能。」

聲明最後指出，醫療團隊將持續密切監控公主的狀況。

這是泰國王室第2度針對帕差拉吉帝雅帕公主的病況發布聲明。

長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）14日率先爆料帕差拉吉帝雅帕公主在訓練愛犬時「心臟病發」，經CPR搶救後無效，靠裝葉克膜（ECMO）「人工續命」，不過實際上已經病逝。泰國王室15日發布聲明，證實公主因心臟問題「失去意識」，住院治療後病況已在「某種程度上穩定」，不過後續馬歇爾仍持續表示公主已經「腦死」離世，甚至指出真正病因並非心臟病，而是「蜘蛛膜下腔出血」。