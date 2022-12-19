喜迎新春過年！台灣高鐵公司為因應旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，將於明年1月18日至1月30日加開442班次列車，旅客可自本月21日0時起，透過T Express行動購票App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

高鐵台中站表示，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，請旅客預先購票；為配合明年1月7日及2月4日的補班日，台灣高鐵1月7日增開3班次北上列車，將同春節疏運自12月21日開放購票，2月4日增開之3班次北上列車，則配合預售時程，於1月6日開放購票，歡迎旅客多加利用。

春節疏運期間，持定期票或回數票旅客，於1月20日至1月29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，意即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日（含）或原效期截止日起展延效期；例如，原定期票效期為1月3日至2月1日，經展延後，優惠效期延長至2月11日。

此外，疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容；「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。

高鐵台中站也提醒，依據政府最新防疫指引，目前已取消室外場所／空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩；高鐵公司特別提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴，敬請配合遵守。