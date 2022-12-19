面對大陸午仔魚禁銷令，農委會與屏縣府盼以內外銷方式，協助銷售4200公噸魚貨。(林和生攝)

面對大陸午仔魚禁銷令，農委會與屏縣府至產區視察，並祭出因應措施。(林和生攝)

大陸海關總署12月8日宣布暫停台灣午仔魚輸入，漁業署隨即盤點產地魚塭養殖情況，估計尚有4200公噸魚獲需轉銷其他通路，未來希望以國內市場消費2800公噸、並擴展外銷市場1400公噸為目標，盼解決產業燃眉之急。

農委會主委陳吉仲與屏東縣長潘孟安19日共同召開午仔魚行銷獎勵措施說明記者會，並宣告近期將啟動午仔魚獎勵措施，縣府第一階段預計處理1500公噸，朝向收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強行銷等方向；並配合中央政策一同將此次衝擊降到最低。

潘孟安表示，縣府將與農委會聯手加強國內行銷，包含媒合國內賣場通路增加販售、強化外縣市行銷活動、啟動網路平台行銷等，增加多元型態通路，以刺激國內市場需求。

另外銷部分也會持續開發國外市場，並輔導漁民朝向加工方式轉型，以符合國內小家庭市場及國外飲食習慣。

根據統計，屏東縣午仔魚養殖面積約399公頃、占全台八成，年產量1萬804公噸、年產值約新台幣16.3億元，目前內外銷比約三比七，外銷主要地區為大陸及香港。

農委會表示，午仔魚近3年平均年產量約1.2萬公噸，主要上市規格為6至8兩，國內以供應家庭生鮮、日料燒烤店為主。鑒於近幾年在國內市場多元促銷成果頗豐，針對此次受暫停輸陸影響的午仔魚，將採取擴大國內行銷、拓展外銷、獎勵批發市場流通、加工凍儲的產銷調節措施，確保漁民收益不受影響。

因應即將到來的農曆春節，農委會希望持續開拓多元通路，包含加強電商通路、電視購物及實體超市，並推出年節禮盒，提升國內流通廣度；另針對餐飲部分，給予採購午仔魚的餐廳或日式燒烤店等餐飲業者獎勵。

拓展外銷方面，獎勵及協助業者開發亞洲、美洲等潛力市場，並輔導業者辦理海外行銷活動；另外在漁產主要流通的批發市場，對市場經營者及承銷人，若能增加銷售並維穩魚價者給予獎勵。

最後，對加工凍儲比照石斑魚提供最高100萬元獎勵，鼓勵業者開發午仔魚不同型態的產品，如調理包、一夜干等，希望讓更多午仔魚產品進入市場，消費者食用、採購更方便。