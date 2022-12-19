最新版愛立信《打破能耗曲線》報告為行動網路部署提供了新的建議，幫助電信商在擴大5G的同時提高能源效率、永續性和成本效益，並實現業務及永續發展目標需求。

愛立信在2020年的第一版報告中，預估每年全球營運行動網路的能源成本約為250億美元。隨著全球經濟挑戰、能源危機和通貨膨脹率飆升，該成本預計還會上升。

愛立信全球執行副總裁暨網路事業群負責人Fredrik Jejdling表示，隨著5G網路持續在全球展開部署，具備節能和面向未來的5G產品組合的優勢愈來愈明顯，如果搭配整體性部署方法，整個行動網路的能耗可以降低更多。

由於無線接取網(RAN)產品和解決方案在整個行動網路中的能源消耗最大，因此，愛立信該報告強調，電信商將繼續以RAN能源效率為第一要務，因為這是既控制能耗又提供卓越的用戶體驗的唯一方法。在台灣，最明顯的例子就是中華電(2412)透過愛立信新一代Massive MIMO 5G產品組合減少基地台耗能平均高達33%，同時以上傳速度定點測試提升高達30%的出色表現兼顧行動網路品質，顯示提高網路效能並同時降低耗能將不再是不可能的任務。

此外，報告建議從整體視角綜觀網路演進、擴展和營運，進而打破行動網路能耗的上升軌跡，這種方法也將有助於解決數據流量倍增的問題。另外，該報告還透過最新案例就如何提升能源效率、永續發展和成本效益，以及擴大5G覆蓋範圍和效益，從而幫助電信商實現2050年達到淨零排放的總體目標提供了方針。