台中市遊藝場槍擊案恐有後續發展，詹姓槍手18日下午在台中開槍後，傍晚即到台南市白河警分局攜槍投案，據傳是幕後主使與白河當地警方熟識，要槍手犯案後，南下白河指定找1名刑警投案，交出突擊步槍與百發子彈，算是「作面子」給台南警方。

台中市遊藝場槍擊案幕後主使疑為白河區當地1名知名角頭，長年移居東南亞經商，年輕時曾在白河多次犯案，即與當時的刑警熟識有交情。

這名主使者在槍手作案前就在臉書高調預告犯案，等到槍擊案發生後，即打電話給台南市刑大1名刑警，告知槍手要來白河警分局投案交槍，要該名刑警接手。

詹嫌18日下午在台中開槍作案後，一路開車南下到白河警分局，即向值班警員指定要找1名刑警，並乾脆的告知自己剛在台中開槍犯案，槍彈就在車子上，讓起初受理刑警感到吃驚，後來在車內果然發現槍枝，立刻將他上銬，並聯絡該名刑警。

這名「指定的刑警」過去在白河警分局偵查隊多年，現已調往台南市刑大，目前是偵辦學甲槍擊案的專案核心成員，他接獲消息趕往白河警分局了解，雖不認識詹姓槍手，但過去的確認識台中遊藝場槍擊案幕後主使者，對方還是「從小看到大的人」。

台中遊藝場槍擊案槍手雖落網卻恐有後續發展，幕後指使者與台南有地緣關係，仍持續透過網路放話，全案雖由台中市警方調查，台南市警界恐無法置身事外。