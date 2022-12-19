1名30歲在園區上班的林姓女工程師，可能長時間工作有痔瘡問題外，騎車或運動時，會陰部常會摩擦到貼身衣物，出現不舒服症狀，求診中醫大新竹附設醫院外科部長沈名吟，經過診斷是「小陰唇肥大」，建議1次手術一併處理，解決兩個病症。

沈名吟表示，陰唇肥大有些是先天，有些是後天，後天的陰唇肥大可能跟長期持續性的刺激或磨擦有關，因分泌物長期刺激，容易倒致陰唇皮膚和粘膜慢性增生而肥大。

沈名吟說，林女除了痔瘡，並診斷有小陰唇肥大問題，經過40分鐘手術及傷口照護，術後1周解決生活不舒服的問題，也不會有搔癢疼痛的異物感。建議女性遇到以上症狀，不要羞於啟齒，透過手術都可以得到改善。

沈名吟表示，小陰唇肥大，是陰唇往外突出會造成摩擦，騎車或是運動容易摩擦到貼身衣物，會引起癢痛腫，造成私密處發炎。而痔瘡也是會腫痛流血，如果兩個症狀都需要處理，建議1次手術一併處理，不只不用經過2次麻醉，也不用經過2次傷口照護，1次手術達到清爽舒適的結果。

沈名吟並指出，小陰唇手術屬於切除縫合手術，和痔瘡手術可合併處理，並不會額外增加太多手術時間，也不會延長復原期，但術後要注意2周內不能有性行為，同時注意傷口清潔乾爽。