行政院長蘇貞昌今上午10時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。指揮中心表示，隨大陸疫情升溫，國內特定品牌感冒藥出現缺貨和叫貨困難的狀況，政府除了確保國內藥物儲量，也會持續監測搶藥狀況是否有擴大。

指揮中心表示，鄰近國家中，大陸疫情持續，自本（12）月13日起大陸官方停止公布無症狀感染者數據，而根據相關報導，大陸多地感冒、退燒藥及中醫藥短缺，醫院發燒門診就醫人數遽增，醫護及工作人員感染情形增加，北京近日年長者感染後併發慢性病死亡數增加，已出現殯儀館遺體不及火化等情形，推測大陸之感染者數及死亡數有明顯低估之狀況。

指揮中心指出，隨大陸疫情升溫，國內特定品牌感冒藥出現缺貨和叫貨困難的狀況，也有部分民眾買藥寄至國外，政府除了確保國內藥物儲量，也會持續監測搶藥狀況是否有擴大。

指揮中心指出，本月10日起已取消入境人數上限，最近一週入境人數為156844人次，較前一週增加8.5％，預計寒假出國人數較多，推估農曆春節結束當週返國／入境人數將增至18.8萬人次，而最近一週自大陸入境5663人次（占總入境人數3.6％），農曆春節前一週訂票人數已增至10166人次。

交通部表示，大陸自本月起因防疫及機場量能限制上海浦東載客航班為每週7班，並可依需求加開單向由上海浦東往桃園航班。整體而言除部分尖峰時段航班乘載率較高外，經統計自本週起至農曆年後從大陸返國的航班尚有機位，訂位率介於3到6成之間。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94％，第2劑為88.7％，第3劑為74.6％，第4劑施打率則為18.5％，累積施打已超過6466萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗也陸續到貨，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇貞昌表示，自放寬及取消入境人數上限後，外交部領事事務局以及中、南、東部或雲嘉南辦事處等申辦護照處所近期皆有相當人潮，國人出境人數也逐漸提升，預計在年底節慶後以及下（1）月農曆年節後，入境人數將有較大幅度的提升，尤其在鄰近的大陸疫情之際，請指揮中心持續密切監測，並請於入出境關卡加派人手，加強全程多元廣泛宣導與衛教。