中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增1萬0365 例COVID-19確定病例，其中本土確診增1萬0317例，較上周一下降4.7％，終止本土疫情連10升的走勢；另確診個案中新增23例死亡、48例境外移入。指揮中心疫情監測組長周志浩表示，今新增的個案數比上周一同期下降4.7％，是近幾天疫情不斷上升以來再度放緩，但也不排除後續疫情會持續徘徊或有上升可能。

指揮中心表示，今日新增之1萬0317例本土病例，為4854例男性、5447例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1949例)，臺中市(1356例)，桃園市(1290例)，高雄市(1123例)，臺北市(1085例)，臺南市(749例)，彰化縣(481例)，新竹縣(373例)，苗栗縣(295例)，新竹市(272例)，雲林縣(222例)，屏東縣(213例)，南投縣(172例)，嘉義縣(162例)，基隆市(131例)，宜蘭縣(131例)，花蓮縣(90例)，嘉義市(84例)，金門縣(55例)，臺東縣(43例)，澎湖縣(38例)，連江縣(3例)。

醫療應變組副組長羅一鈞公布今日新增兩例兒童MIS-C個案，其中一名為10個月大女童，本身無慢性病史、沒打過疫苗，曾於6月20日確診新冠，12月8日起陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、皮疹、紅眼等症狀，12月12日至急診，懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白，病況好轉已於12月17日出院。

另一例為5歲男童，本身有蠶豆症病史、打過兩劑疫苗，11月11日確診新冠、12月8日起陸續發燒、皮疹、紅眼、腹瀉等症狀，12月11日至急診，懷疑MIS-C住院，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，給予免疫球蛋白、類固醇治療，病況好轉已於12月15日出院。

截至目前兒童重症共累積287例，其中MIS-C有191例，腦炎35例、肺炎30例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、到院前死亡9例、其他5例。

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為10例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至12月15日，死亡日期介於6月1日至12月16日。

指揮中心說明，今日新增48例境外移入個案中，為19例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國(3例)、菲律賓、越南及新加坡(各1例)，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月19日至12月17日。