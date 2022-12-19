社會局長張錦麗頒發證書給完成培訓的生命繪本帶領人。（王揚傑攝）

新北市社會局今（19）日在新北市玩具窩舉辦「111年精采一生 生命繪本培訓實習」成果發表，共33位生命繪本帶領人完成培訓，獲社會局長張錦麗授證。張錦麗表示，社會局已連續6年培植專業帶領人計畫，隨著老年人口快速的成長，為提供長者最好的資源，在台灣老大人活力發展協會協助下，今年完成7個社區服務，辦理84場次課程，受益人次高達1968人次，皆是歷屆辦理以來的新高，也表示新北市隊長者的服務更加用心努力。

發表會中分享生命繪本案例，高齡93歲的賴林燕玉阿嬤為完成生命繪本，即使颳風下雨也從不缺席，過程中遇到不會寫的字，就請旁人寫在紙上，她再一筆一畫抄寫上去，堅持要親手完成。有次她生病住院，帶領人老師請她多休息，但阿嬤剛出院就吵著要去上課，兒子不放心全程陪伴，看到母親全心投入、開心的模樣，深受感動，表示要把母親親手完成的生命繪本，當作傳家之寶一代一代傳續下去。

張錦麗表示，帶領人除了帶領長輩回憶往事，同時也在課程中，讓長輩把未完成的心願，透過活動完成，為長輩的生命繪本畫上繽紛的色彩，社會局將持續透過各社區照顧關還據點、銀髮俱樂部等，創造出更多的精采繪本。