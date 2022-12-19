宏利投信今發布2023年展望觀點，預估市場逆風在2023年下半年減弱，惟短期內風險依然存在。宏利投資管理環球宏觀策略部聯席主管Sue Trinh表示，在環球通膨上升、利率可能見頂引起的不確定性以及環球經濟衰退風險上升的宏觀環境下，2023年上半年市場可能會出現一系列更劇烈並持續更長時間的波動。然而，市場情況下半年或較為樂觀，因為逆風可能會減弱，為金融市場帶來更有利的條件。

宏利投信假設的基本情境是，需求帶來的負面衝擊迫在眉睫，這可能為聯準會鋪墊鴿派的立場，並在2023年第四季放寬利率政策。2023年圍繞停滯性通膨低谷、中國全面開放和美元見頂的時機等風險。

面對多重挑戰，宏利投資管理亞洲區多元資產執行總監兼客戶投資組合管理主管高沛樂（Paul Kalogirou）解釋市場波動期間，應透過全球的靈活投資策略，在各資產類別之間靈活配置以穩定投資組合的收益來源。

宏利投信預測，美國非投資等級債券和個別美元計價的新興市場債券的收益機會將增加。美國非投資等級債券可能產生穩定的收益率，而鑑於估值較低，新興市場美元債券可能存在利差機會。當經濟放緩步入尾聲，看好個別政府債券，以及可提供潛在資本增值和股息的優質股票。這些都是業務穩定且資產負債表穩健的公司，在盈利方面持續展現韌性，並於盈利受壓時可提供一定保障。個別商品相關經濟體系亦可受惠於供應緊張的情況。多元資產收益主導的投資組合，可在適當情況下透過賣出期權策略獲取期權金，從而提高投資組合的收益回報。

雖然宏利投信預計未來一年全球通膨將逐步放緩，但投資者仍需密切關注通膨走勢。預期已開發國家仍有經濟衰退的風險，故此明年上半年亞洲股市仍會持續波動。然而，當利率見頂時，整體前景將變得更加明朗。