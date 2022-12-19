即將揮別股債市場表現受壓抑的2022年；面對通膨仍高、經濟走緩的2023年，對於未來一年股債市，聯博集團投資專家認為，通膨短期內不易降溫，預估2023年可望看到通膨迎來轉折點，除了看好債市外，也關注股票，尤其在評價面相對低時際進場布局股債可創造具吸引力的報酬。

今年以來各國央行升息，無論是投資等級債券或非投資等級債券價格都出現大幅回檔，聯博集團固定收益共同主管暨信用資產總監葛尚‧狄斯坦費（Gershon Distenfeld）表示，債券價格大幅回檔之後，已迎來近年後少見的收益機會，預期2023年債市投資將占優勢，尤其在經濟溫和成長之下，更加凸顯債券收益優勢。

葛尚‧狄斯坦費說，截至11月底，美國投資等級公司債殖利率為5.3％、平均債券價格降至長期低點的89.8；而全球非投資等級債券的殖利率亦來到約9.2％、平均價格則為82.3，收益吸引力來到近年相對高檔，現在進場有機會提升未來報酬潛力。

至於投資級債基本面，狄斯坦費指出，投資等級公司債擁有強勁基本面作靠山。以美國和歐元區投資等級公司債為例，發債企業長期償債能力來到10年最佳，若在投資組合中布局有助於降低整體波動。

至於目前非投資等級情況，狄斯坦費說，發債企業基本面仍處相對較佳狀態，像是多數發債企業財務體質穩健，低財務槓桿有助抵禦經濟趨緩的挑戰。此外，受惠於先前疫情時期，體質較差的發債企業已被淘汰、風險較高的信用債已違約，大規模墮落天使加入，使得非投資級債市的品質進一步提升。

狄斯坦費表示，在未來3年，美國非投資等級債券僅約兩成到期，預期未來12～18個月的違約率為3％～4％，較不會有到期潮或違約率過高的問題，目前較偏好產業特性較具防禦性、較不受景氣循環影響的公司如醫療保健及通訊。

除了看好債市外，聯博同樣關注股票投資機會，尤其是美股和陸股。聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，經濟下滑仍會造成股市波動，在股價跌深後，市場會開始留意企業盈餘成長，在2023年值得追蹤美股與陸股，建議目前可以美股為核心，挑選具現金流的高品質成長股以度過景氣趨緩期，同時適度配置陸股。

就產業面來看，王耀維說，軟體與雲端相關題材可望在景氣放緩之際提供成長韌性，即便未來成長放緩，預期企業仍將加大對於科技的投資，軟體更是企業IT支出中最重要的項目，因此可持續成長；另醫療保健類股也相對不受景氣影響的產業。當許多具備獲利能力的成長型企業目前相對評價已接近長期平均，值得關注。