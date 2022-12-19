桃園市第16屆希望工程獎助學金計畫今天舉行頒獎典禮，這次獲頒獎助學金的學生共有9人，其中大專院校組有5人、高中職組有4人，由市長鄭文燦親自頒獎。鄭文燦表示，自己出身於鄉下，一路苦讀到台大，很了解就學環境艱辛的辛苦，希望學生們能珍惜學習的機會並善用獎助學金，讓未來發展得更好。

教育局說明，希望工程獎助學金是針對桃園市卓越清寒學子所提供的獎助學金，獎助對象為22歲以下設籍桃園市1年以上，且領有桃園市各鄉、鎮、市公所開列的低收入戶證明、中低收入戶證明等經濟困難，在校成績優異平均在80分以上且至少為全班前15％，品行優良的優秀學生。經審核後，大專生1年可以領取12萬元的獎學金，高中生1年可以領取8萬元的獎學金。

「感謝這筆獎助學金讓我能到國外圓夢！」義守大學創意商品設計學系4年級學生李慈安表示，父親是自由業，母親則在工廠擔任作業員，家中還有1名就讀高中的妹妹，家庭經濟收入勉強只能維持開銷，很感謝能獲得希望工程的獎學金，自己也利用該筆獎學金順利地在暑假參與教育部提供的學海築夢計畫，前往日本設計公司實習圓夢。

壽山高中學生游紫昀則分享，家中經濟清寒，經濟來源全靠媽媽打零工與市府補貼，近期家中房屋又陸續漏水、發生蟲害，媽媽只能到處借錢修繕，這次獲得獎助學金，盼能替家中減輕負擔，即便現在自己尚未有能力可以做出回饋，但承諾未來當自己有充分能力時，一定會回饋、報答社會。