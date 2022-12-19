陸淑美與許福明從辦公室出來時，兩人談笑風生，但再次面對媒體詢問過程談了什麼？兩人皆避談。（柯宗緯攝）

陸淑美與許福明從辦公室出來時，兩人談笑風生，但再次面對媒體詢問過程談了什麼？兩人皆避談。（柯宗緯攝）

高雄市正副議長選舉25日將投票，但藍綠人選難產中，國民黨高市黨部上周邀集有意競選議長的現任議長曾麗燕、副議長陸淑美協商，決議今（19）日中午前須各自繳交同意書，誰能掌握最多同意書者就可獲黨提名，但今午前僅有陸淑美現身，且已繳交同意書，曾麗燕最後並未繳交，形同棄權。

陸淑美今午11時50分現身高市黨部，對面記者詢問，今是否來繳交同意書？她低調說，「前幾天就送了，今天只是來跟主委泡茶聊天」。接著就進去主委辦公室，閉門會談45分鐘，約莫中午12時35分結束。

會後，陸淑美與許福明從辦公室出來時，兩人談笑風生，但再次面對媒體詢問過程談了什麼？兩人皆避談。陸熟美笑說，請許福明「你對外說，我不說了」，她四兩撥千斤請記者「你去問他（許福明）」，還問記者要不要吃香蕉？便與幕僚搭電梯快閃。

許福明今天下午1時許已從市黨部離開，前往左營高鐵站搭車到黨中央，繳交同意書等資料，他表示，後續將交由黨中央開會定奪決定人選，最快這1、2天結果會出爐，等議長人選底定後，才會討論副議長人選。

然而，原本陸淑美的強勁對手曾麗燕，今中午前都未現身，最後也未繳交同意書，形同「棄權」。她受訪時語氣無奈說，「選舉是自家的事，請別人（無黨籍議員）簽同意書不好意思」，後續看黨部怎麼處理。