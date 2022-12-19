台北市第3選區（北松山、中山）立委補選激烈，國民黨參選人王鴻薇數度喊話民進黨參選人吳怡農辯論，吳反酸「要有政見才可辯論」。王昨稱政見就是全面檢視政府及國營事業廣宣限制性招標及最有利標案，吳今天嗆監督政府預算編列是立委職責，把立委工作內容當成競選政見，就他的標準，王鴻薇一項政見都沒有。

吳怡農今天上午表示，王鴻薇有三項政見，第一個要誰誰誰下台，這是政治表態、政治立場，根本算不上政見；第二是她說監督政府文宣預算，這點他完全贊同，不過他要提醒王鴻薇，監督政府預算編列是立委職責，針對立委本來就有的工作內容當成政見，凸顯王對於立委要做什麼恐怕沒有做好準備。

吳怡農接著說，第三，王鴻薇說要核二、核三延期，對於如何延期、研議、核廢料如何處理，沒有任何說明主張，只是淪為口號，不僅不負責任，也根本不上政見，就我的標準、社會大眾對於立委候選人的期待，恐怕王鴻薇一項政見都沒有。

吳怡農競選總部也批，立法委員依法審議預算案，監督預算的執行，並審議決算報告書，因此監督政府的預算，不管是哪一個部會，也不管是哪一個科目，都是立法委員法定的職責，王鴻薇身為資深民意代表，竟然把監督政府預算當成選舉政見，顯示王鴻薇不但沒有政見，更連「政見」這兩個字是指什麼都搞不清楚，真的令人啼笑皆非。王鴻薇議員請妳不要再搞笑了！