庇護員工小郁（右）在技術輔導員指導下，和現場來賓一起製作金棗酥。（蔡明亘攝）

伊甸桃園庇護工場春節禮盒開賣，邀民眾一起挺公益。（蔡明亘攝）

桃園市現有19處庇護工場，共177名庇護員工，提供弱勢身障者職訓與就業機會，其中位於中壢的伊甸基金會桃園庇護工場中，患有輕度智能障礙的小郁已在此工作11年，順利考取烘焙證照，能獨立執行外場工作。今伊甸庇護工場宣傳春節禮盒，小郁也在現場和來賓一同DIY製作金棗酥，期盼未來職訓後，能順利重返一般職場。

伊甸桃園庇護工場表示，今年35歲的小郁曾擔任工廠作業員，因不適應高壓環境導致情緒劇烈起伏，引發慢性躁鬱症，無法穩定在一般職場工作。後來在家人鼓勵下來到庇護工場，原本害怕操作機具、烘焙零經驗的她，經過就業服務員的輔導和陪伴，順利考取丙級烘焙麵包證照，且可以獨立執行外場包裝與販售工作，同時也利用擺盤圖片、配方計算等輔具，持續進修烘焙技能。

經過多年培力，小郁重拾自信，主動提出想重返一般職場的新年新希望，家人也大力支持，不過經就服員評估職能和身心狀況，認為要勝任競爭激烈的職場仍有需加強處，後續將提供就業準備、口語表達、面試技巧訓練等服務，同時協助就業媒合、陪同面試及職場輔導等，盼能讓她順利重返職場。

伊甸庇護事業處長陳智宏表示，伊甸秉持以身障朋友需求為依歸，在就業與生活各面向上給予支持與服務，長年幫助有就業意願但能力尚不足以進入競爭性職場的身障朋友，打造安心職訓環境，協助學習職場所需專業技能、培養工作態度與人際關係，提升自立能力，並在庇護員工提升工作能力後，傾聽他們的就業意願，協助轉至一般職場。

陳智宏提到，伊甸烘焙咖啡屋今年推出8款新春禮盒，包括「富貴、水果酥、迎春、吉祥、如意、納福、甜蜜、歡喜」，產品與口味多元讓民眾可依喜好或需求選擇，嚴選食材讓民眾吃得健康，也支持台灣在地小農，邀民眾一起挺公益。同時也感謝Lexus桃園汽車公司率先認購並擔任志工協助推廣，給身障朋友更多鼓勵，明年1月6日前訂購可享95折優惠。

桃市府勞動局主祕陳先琪表示，桃園市目前設有19間庇護工場，共有177名庇護員工，全都在各行業的庇護工場接受職訓，靠自己工作賺取每月收入，伊甸桃園庇護工場內有12名員工，主要接受糕餅相關訓練，也陸續考取專業證照，盼各界多多支持。