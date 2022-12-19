雲林縣莿桐鄉農會找回失落的楊桃產業，邀知名音樂人陳明章（左）代言楊桃產品。（張朝欣攝）

雲林縣莿桐鄉曾是全台楊桃主要產地之一，但因楊桃農老化無人接手，楊桃產業日益萎縮，莿桐鄉農會鼓勵在地青年接手楊桃種植，由農會負責加工行銷，19日推出「微甜人聲」楊桃喉糖，請來知名音樂人陳明章創作〈美人庄，美人桃〉歌曲，訴說在地楊桃產業的故事。

莿桐鄉農會19日於農會旁543空間草地，舉行「微甜人聲楊桃潤喉糖及楊桃軟糖」上市記者會，邀音樂人陳明章代言，陳明章特別為「微甜人聲」創作1首歌曲〈美人庄，美人桃〉，與莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱，行銷最甘甜的楊桃相關產品。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，鄉內早年楊桃種植面積達100多公頃，但隨著農民逐漸老去，年輕人無意接手，目前種植面積減至約30公頃，老農還想把4、50年的楊桃樹砍掉，農會因此發起「把楊桃樹種回來」活動，鼓勵在地青農接手種植，19日舉辦記者會展現成果。

張鈺萱說，「微甜人聲」楊桃潤喉糖以莿桐醃漬楊桃汁為原料，口味濃郁；楊桃軟糖則用新鮮楊桃汁製成，口感Q彈，加入巴糖醇代替一般糖，連糖尿病患者也可食用，小朋友吃了不會蛀牙，未來還會持續推出各種楊桃相關產品，讓大家吃出吃美味與健康。

陳明章指出，之前曾到莿桐品嘗楊桃，鮮甜滋味令人難忘，往後經常購買莿桐楊桃，此次結合莿桐在地文化與產業，創作〈美人庄，美人桃〉，希望藉此讓更多人知道莿桐楊桃的美味。