武陵農場出現霜景，宛如置身童話世界般夢幻。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

寒流帶來意外驚喜，武陵農場楓葉紛轉紅，超級浪漫。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場出現霜景，花朵宛如翻糖藝術般夢幻。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

寒流發威，各地高山下起雪來，武陵農場雖未降雪，但仍吸引不少遊客上山，19日早上達-1.5度低溫，地面、樹木及花卉等出現結霜，大片銀白世界充滿異國風情，早起遊客直呼大飽眼福；另寒流也帶來意外驚喜，楓葉紛紛轉紅，超級浪漫。

副場長胡發韜表示，寒流來襲氣溫驟降，武陵農場雖然遲未降瑞雪，但今早氣溫達零下1.5度，地面、樹木及花卉等出現結霜，大片銀白世界充滿異國風情，讓早起的遊客直呼大飽眼福。而農場山茶花陸續綻放，結霜的山茶花宛如是翻糖藝術般夢幻。

另外，桃花莊旁的草原則呈現北國大地之美，耶誕節氛圍相當濃厚，若身歷其境可感受到天寒地凍的雪國世界。

武陵農場指出，這幾波霸王級寒流與冷氣團，造成農場的楓葉紛紛轉黃轉橙轉紅，相當漂亮，同時延長賞楓的花期，是寒流帶來的意外又美麗的驚喜。楓紅景觀位於武陵農場茶園步道靠近觀月亭附近，目前是最適合賞楓的季節，歡迎遊客把握好時機。