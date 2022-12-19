隨著環保意識崛起，花蓮縣政府帶頭拋磚引玉，推出既便民又環保的對策，為愛地球盡一份責任。花蓮縣長徐榛蔚認為，應從個人做起垃圾源頭減量，因此在東大門夜市設置環保餐具借用車，以及鼓勵綠色低碳旅遊、無痕飲食等等，號召民眾攜手為環保付出心力，一同愛護地球。

減少一次性垃圾 花蓮力推環保無痕旅遊

你知道嗎？花蓮市一天會產生20噸的資源回收物，清潔隊員必須在早上7點30分開始進行垃圾分類。花蓮市清潔隊隊長吳慶展表示，收到垃圾後，先將資源回收物鏟進漏斗裡，再由輸送帶運送，此時會有10位同仁在輸送帶進行分選工作。這份工作其實暗藏危險性，若資源回收不確實，可能會讓清潔隊員受傷。

花蓮市清潔隊班長葉志誠指出，民眾在丟垃圾時，若沒有直接將玻璃拿給回收車後方的隨車人員，而是被壓縮車收運，收運過程會將玻璃瓶壓碎，玻璃碎片很容易割傷清潔隊員，因此，若民眾在第一線已做好垃圾分類，對於清潔隊來說是很大的幫助。此外，花蓮縣環保局每週至少1至2次走上街頭，針對所有垃圾清運的12條路線進行破袋稽查，若發現民眾沒有做好分類，會提供垃圾袋請民眾現場分類，並以輔導的方式勸導民眾配合。

花蓮縣環保局每週至少1至2次走上街頭，針對所有垃圾清運的12條路線進行破袋稽查。(中時新聞網攝)

除了做好資源回收分類，花蓮縣環保局最希望民眾及遊客做到垃圾源頭減量。花蓮縣長徐榛蔚表示，人潮移動就會帶來垃圾，因此源頭減量很重要。東大門夜市是花蓮知名觀光夜市，這裡也是全國首個環保夜市，特別推出環保餐具借用車，只需支付押金100元，即能租借杯子及內附筷子的餐盒，使用完畢後再自行做好垃圾及廚餘分類，原地租借返還。

花蓮縣政府也鼓勵綠色低碳旅遊，推動業者成為環保旅店、不塑餐廳。花蓮縣長徐榛蔚說「在綠色旅遊的部分，我們也結合了觀光飯店、旅館、民宿，所以在今年6月，很多飯店民宿不再提供一次性備品。」環保旅店業者總經理艾世杰表示，目前照明全面改成LED節能燈泡，水龍頭、馬桶及淋浴皆使用節能標章設備，也不再提供一次性備品。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年6月起，很多飯店民宿不再提供一次性備品。(中時新聞網攝)

「無痕飲食」亦是花蓮縣環保局推行之環保對策。花蓮縣環保局張華砡科長指出，「無痕飲食」是採用在地蔬食之外，也不會產生任何垃圾，像是喝飲料不會再有吸管這種廢棄物，期許未來更多店家可以加入不塑餐廳的行列，而這樣的行動更在110年度環保局考核總成績拿到特優的肯定。

花蓮縣長徐榛蔚認為，老天爺賜予花蓮好山好水，我們應當保護且珍惜它，期許前來遊玩的旅客能夠愛上花蓮，以永續作為指標，攜手同心做好源頭減量，且外出記得帶環保杯及餐盒，為地球盡一份責任！(廣告)