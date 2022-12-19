多輛競賽車展示於路跑賽道。(主辦單位提供)

參賽的民眾紛紛表示，「是個很特別的經驗，在活動過程中還能欣賞到價值不斐各式各樣的競賽車。(主辦單位提供)

「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」2022第十屆「ADA慈善路跑麗寶樂園賽道嘉年華」由台北市建築世代會主辦，WAYPOINT鐵人三項運動整合公司承辦，於上周完美落幕。主辦單位說，路跑活動共募集553萬善款，並現場捐贈給台東縣孩子的書屋、新北市三峽區的小草書屋及宜蘭縣慈懷基金會三個社福機構。

主辦單位說，路跑活動最大特色亮點，除公益大使賈永婕夫婦、鐵人三項亞運選手張團畯等人一同響應外，更是公益路跑活動首次與賽車文化的結合。最主要的幕後推手之一正是有賽道猛將之稱的台灣之光李勇德。

李勇德與團隊在初期起跑路線規畫，特地將其中一段路線拉進麗寶國際賽車場賽道內，讓跑者可以體驗在專業賽車賽道上用雙腳競速並穿越維修賽車的Pit房一賭為快。另外，賽段兩側也展出各式不同款式的競速賽車供跑者欣賞，讓跑者可以在運動做公益的同時，也能夠更近距離的接觸到賽車場各種不同的樣貌，讓賽車文化能夠更平易近人。

參賽民眾紛紛表示： 「是個很特別的經驗，在活動過程中還能欣賞到價值不斐各式各樣的跑車，簡直大開眼界！」也吸引了許多家長帶小朋友在賽車前拍照打卡留念。

主辦單位說，ADA慈善路跑除贈送給每位跑者全聯禮券、星宇航空限量口罩及紫晶葡萄面膜等好禮以外，更在活動當天抽出星宇航空台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票 5名。活動雖已落幕，但希望能繼續保持熱忱並將傳播愛、分享愛的精神持續傳遞下去。