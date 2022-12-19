民進黨台北市第3選區（北松山、中山區）立委參選人吳怡農主張松山機場遷移，但前國防部長、退輔會主委馮世寬今質疑，松機是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消？吳怡農表示，只要願意遷移，到處都有方法，不管交通、國防等方面，各單位需求一一解決。

馮世寬指出，松機是作戰時空軍的備戰場，多少次天氣不好、油量不夠，都是落降在松機，怎麼可以把一個空軍作戰基地、備用基地取消？

對此，吳怡農表示，自己說過，只要願意遷移，到處都有方法，不管交通、國防，各單位具體需求一一解決，這也是為什麼他在今年底就提出主張，因為看到2030年終於有條件、有本錢遷移松山機場，接下來幾年時間，除了政策定案，他的主張就是責成專職行政單位完整規畫，針對交通、住宅、主管機關顧慮，一一排除、解決。

而馮世寬認為吳怡農所提的國土防衛部隊與警消、後備部隊重疊，吳怡農表示，馮身為前部長也清楚，國家安全靠的不只是國軍、軍警消現在少少人力，需要建立更有韌性的社會國家安全網，國土防衛部隊扮演非常重要角色，不僅是平時重大災害搶救，讓國軍任務單純化、專業化，還有戰時在各社區防備、與警消協同作戰，甚至正規部隊的協同作戰，台灣安全目前很大缺口，需要針對缺口與挑戰一起找出解決方案。

吳怡農說，針對國土防衛部隊，他提出具體主張，針對國家安全戰略指導文件，也提具體主張，希望立法、行政部門，有更多討論基礎，更多審核編列預算依據。

此外，嘉義市長選舉民進黨再敗，是否讓北市立委選舉雪上加霜？吳怡農表示，與現任首長競爭本來就不容易，大家都盡力了，1月8日選舉最大挑戰是這麼短時間爭取到所有選民支持、認同與信賴，必須透過堅持正向選舉，不管對手抹黑與操作，才有機會贏得大家信任，這也是堅持的方向。