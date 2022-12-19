台南市議會正副議長選情撲朔迷離，國民黨團提名的副議長參選人李文俊今天透露，黨中央雖有指示，但「被我幹譙」，不能將國民黨15席的權利放棄，不管跟人家談何條件，目標就是要搶得1席副議長。他還擔心，這一局一定會非常混亂，甚至最後國民黨可能會被騙去，「黨中央可以犧牲我們嗎？」

李文俊表示，日前國民黨團已決議讓他去尋求各方支持，但現在卻變成黨團說的與黨中央不一樣，讓他有點綁手綁腳。黨中央說一定要與「某方面」配合，但「某方面」還需很多人跟他配合，導致最後國民黨可能會被騙去，上次已經被騙過一次，「哪有我們的黨有這多席，卻無法爭取1席副議長？這是很奇怪的事。」

「我有我的想法，黨中央雖有跟我指示，但被我幹譙。」李文俊還強調，黨中央不能把國民黨15席的權利放棄，不管跟人家談什麼條件，國民黨團的目標就是要搶得1席副議長，這只是很卑微的目標，怎麼能連這個目標都放棄？重蹈4年前的情況，當然不行。

他還認為，「黨中央如果要求我與某人搭配合作，但某人卻未承諾讓我當副議長，這要怎麼配？黨中央可以犧牲我們嗎？」