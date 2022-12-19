「英國政府堅決地不會讓步於護士的加薪要求」，英國資深部長Oliver Dowden在周日如此表示。目前護士團體計畫在周二舉行第二次罷工，不滿薪資趕不上通膨，要求加薪，為年底的英國數個罷工活動再添一樁。

在包括英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的國民衛生體系當中，估計將有1萬名護士計畫在周二發動罷工。他們已經在上周四舉行第一次罷工，抗議政府提出不足的加薪條件。

Dowden在BBC的周日訪問中說：「我們將堅決地回應，因為放任公共部門的工資和通膨處於失控狀態，這是不負責任的；我們對公眾負有更大的責任，要確保公共財政在可控的範圍內」。

不過據媒體報導，英國衛生部長Steve Barclay預計將與護士的工會團體接觸，展開新的談判，避免再出現更多的罷工。

護理工會方面表示，希望再次加薪5%，高於政府提出的4%，並指出就實質薪資而言，護士在過去十年已經下降了6%。

工會領導人Pat Cullen在周五表示，除非部長級官員在薪資問題上「開始透過有意義的談判來博取主動性」，否則護士將繼續採取罷工行動。

Dowden說，護士的薪水是由獨立的審議單位來推薦，該機構建議護士平均最低薪資為1400英鎊，約為當前水準增加4%。

英國在今年冬天面臨無數的罷工活動，包括鐵路和郵政服務，以及最新的醫療系統罷工。

有鑑於各種罷工，英國政府已經動員了1200名軍人和1000名政府官員，試圖減緩救護車和國境邊界服務受到干擾。