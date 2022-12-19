據台灣民意基金會17日所公布的2024總統大選民調顯示，被認為可能代表藍、綠參選總統的新北市長侯友宜和副總統賴清德，支持度分別為：38.7%、29%，其中在閩南人族群方面，侯友宜與賴清德的支持度分別為34%、35%。對此，港媒《中評社》分析，侯友宜有著中間選民與本省人支持、「跨越藍綠的實力」等優勢，一旦泛綠選票持續流向侯友宜，導致賴清德「本土一哥」的名號被奪走，對賴將是莫大威脅。

針對台灣民意基金會該民調，評論認為，對賴清德來說，民調落後侯友宜近10%已是不小的警訊，倘若選民發現可能代表民眾黨參戰的台北市長柯文哲民調穩定落後、為了「下架民進黨」集中選票支持侯，賴要追上他，勢必會更加的辛苦。

而對於賴清德參選黨主席政見發表會，第一站選在三重，評論推測除了叫陣侯友宜，更重要的目的，可能是要鞏固在地泛綠選民的支持。因為賴清德陣營或許已看見侯友宜的特殊優勢，即受到中間選民和本省人青睞。若泛綠選票持續流向侯友宜、「本土一哥」的名號被奪走，不只賴清德會有不小的難關，優勢區被侵蝕的民進黨也會很難跟侯競爭。

評論提到，由於三重與蘆洲是綠營大票倉，這裡也是觀察侯友宜與民進黨競爭的重要指標，在2022的議員選舉，民進黨在三蘆共拿下13萬多票的議員票，得票率51%，而國民黨只拿到8萬多票，得票率30%。但在市長票方面，侯友宜反拿了15多萬票，勝過林佳龍的11萬票。評論認為，侯友宜能打下深綠選區，說明了他有跨越藍綠的實力，這對賴清德形成了莫大威脅。