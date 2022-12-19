林俊傑（左）昨邀王嘉爾同台合唱。（JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（JJ）的「JJ20」世界巡迴演唱會吉隆坡站18日登場，相隔3年再與馬來西亞樂迷見面，JJ不僅將多首經典曲目重新編曲，更演唱近年推出的新歌，一次滿足現場近3萬名的樂迷；令人驚喜的是，好友王嘉爾昨無預警擔任嘉賓，2人合體演唱合作的單曲 〈過 （Should've Let Go） 〉，一登場即全場暴動，2人也將私下逗趣的互動搬上舞台，好交情由此可見一斑。

昨晚尾聲JJ無預警的獻上驚喜，演唱〈修煉愛情〉後段時，身邊突然多了一位「神秘嘉賓」，正是前一日同樣在吉隆坡開唱的王嘉爾，全場瞬間歡聲雷動；JJ與王嘉爾的好交情眾所周知，這次2人充滿緣分地分別在17、18日各自在吉隆坡開唱，消息一出就有歌迷敲碗希望能看見彼此出現在對方的演唱會上，沒想到JJ 在前一天先是在社群貼出了與王嘉爾4年前、4年後的合照，昨晚更在演唱會現場默默的幫大家圓了這個夢。

王嘉爾一上台即搞笑戴上工作證，幽默稱自己剛才就是這樣光明正大的走進現場，並表示：「哥辦演唱會，弟當然要來。」JJ配合度滿分回：「我還在想說你是怎麼進來的，我還已經跟他們說你不來了！」接著JJ又提到：「好難得我們可以同時在一個地方、還同時出現在這個舞台上，我們是好朋友有段時間了，但這是你第一次出現在我的演唱會。」而這難得的同台，JJ 也與王嘉爾首度合唱2人先前的合作曲〈過 （Should've Let Go） 〉，再創演唱會高潮。

演出尾聲，JJ感性提到出道20年間，每個因為音樂所相遇的人、事、物，都讓他格外珍惜，也因為有這樣難得的緣分，他一直以來都把握著每個與大家相處及見面的時光，尤其特別感謝在音樂路上對他至關重要的已故恩師林秋離，JJ說：「他曾經跟我說：『JJ，你在現實生活中是個長不大的孩子，但是在音樂世界裡，你可以非常的瀟灑、可以角色扮演、可以當個英雄。』於是我們一起完成了很多經典作品，如〈江南〉、〈曹操〉、〈殺手〉、〈新地球〉等等；他是我在音樂領域的英雄；雖然老師在12／12 離開了我們，但我會繼續努力，期許自己不要辜負他，林老師我會想你。」語畢他90度鞠躬好一陣，接著獻唱合作的〈不為誰而作的歌〉數度哽咽，令全場觀眾萬分不捨。