35歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在本屆卡達世足賽中率領國家代表隊順利奪冠，讓他成為名符其實的最偉大球員，當他接下冠軍「大力神盃」後也忍不住親吻獎盃並激動落淚，令所有粉絲為之瘋狂。也是他鐵粉之一的女星李燕看到此幕後，感動發文表示，自己喜歡梅西的原因不僅僅他是愛家好男人，更透露他從小因罹患侏儒症必須要天天打針，令不少人大開眼界。

在阿根廷拿下本屆卡達世足賽冠軍，以及梅西獲得本屆最佳球員金球獎後，不少喜歡他的粉絲紛紛發文恭喜並轉貼他親吻大力神盃哭泣的一幕，而身為梅西鐵粉的台灣女星李燕，特別在臉書粉絲團上發文表示「我喜歡Messi理由很多，除了他愛家好男人形象之外，還有他的成長過程，如果有追蹤他的人應該都知道，他患有生長激素缺乏症，必需透過不停打針治療，加上後天不斷的練習練習再練習，才成為一名偉大的球員！」

據了解，梅西在10歲那年就發現身高一直停留在125公分，11歲便診斷出罹患侏儒症，當時的醫生表示，若梅西不接受治療，身高最高只能在140公分左右，必須要天天打針才有辦法長高。但對於出身勞工階級家庭的梅西父母而言，無疑是一筆天大的開銷，因為光一個月的醫療費就要美金900元（約新台幣2.8萬元），讓梅西的足球夢差點就此打住。沒想到，巴塞隆納的球探還是決定簽下當年年幼又嬌小的梅西，只要梅西一家願意遷居至西班牙，他們便答應支付梅西所有的醫療費。而梅西最後也答應條件，並成功地在黃金治療期內接受治療，身高因此成長至169公分。

而梅西也不負眾望，自13歲效力於巴塞隆納後，便靠著不斷的練習與努力，接連拿下35座大獎，榮登球王寶座，也在本屆世足賽中再度奪冠。李燕文後也忍不住感嘆「這麼激勵人心的故事，是真實上演在生活中的，如果他可以，那我們呢？！是不是也可以投入更多時間、反覆操練，成為自己生命中的傳奇。」