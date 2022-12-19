美國國防承包商L3Harris Technologies Inc周日宣布將以47億美元全現金收購美國火箭製造商Aerojet Rocketdyne Holdings Inc，搶攻俄烏衝突下不斷升高的導彈需求。

路透社上周六率先報導，L3Harris即將就收購Aerojet的交易達成協議。

L3Harris出價每股58美元，較Aerojet上周五收盤價溢價6.5%。

這項交易預計於2023年完成，將為L3Harris負責生產電子戰設備與航空電子感測器的Space & Airborne Systems部門增添生力軍。

路透社上個月報導，由L3 Technologies和Harris Corp於2019年合併而成的L3Harris，是競購Aerojet的公司之一。在今年早些時候反壟斷監管機構擋下Aerojet和洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corp ）合併的交易後，Aerojet便將自己打包出售。