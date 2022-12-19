新的一周開始，每個人的運勢都將出現變化，日本網站《ananweb》用血型和生肖的組合，選出本周財運最旺的前5名幸運兒，第1名首推O型血生肖兔的人，本周可開始規劃2023年想做的事，並買禮物犒賞自己過去一年的辛苦，排第2的O型生肖狗的人，本周可放膽做想做的事情，若在購物中買到想要的物品，對未來收入有很大的幫助。

▍第五名：血型B型＋生肖虎

本周如果想得到好運，就從準備過冬開始，準備一些能夠保暖的衣物，只要能讓身體暖起來，就能夠招來幸運，另外如還沒購買耶誕禮物，在這一周內是最適合的時機，但要注意別買太多超出預算。

▍第四名：血型AB型＋生肖鼠

本周可好好調整自己的狀況，平時辛苦奔波工作，一直都沒有休息機會，不妨去按摩或美容，好好放鬆養精蓄銳，雖然會花點錢，但之後在工作上可帶來額外收入。

▍第三名：血型A型＋生肖龍

本周需「好好傾聽別人說的話」，即使是看似無聊的閒話家常，也可能會無意中聽到賺錢的商機，因此不要被先入為主的想法影響，聽清楚別人到底在說什麼，但如果是從朋友口中聽到的資訊，要小心誇大不實的言論，得保持半信半疑的心態面對。

▍第二名：血型O型＋生肖狗

本周可放膽去做各種想做的事，在購物時大方一點，若是能順利買下想要的物品，財運就會一口氣暴漲，對未來收入有很大的幫助。

▍第一名：血型O型＋生肖兔

本周的好運的關鍵在於「付出行動」，例如先開始規劃2023年想做的事，甚至直接從現在就開始行動，而為了這一年來的工作辛勞，可買個禮物犒賞自己。