台南一名正妹小花（化名）先前答應與黃姓男子吃飯，事後向黃男表明會有友人同行，未料黃男心生不滿，傳訊辱罵「妳本人長一般」、「跟狗約會得怎樣了」、「我看你只配被狗幹而已」等語，讓小花憤而求償20萬元。台南地院審結，判黃男要賠償2萬元。可上訴。

判決書指出，小花主張，她於今年6月接受工作認識的黃男邀約吃飯，事後向黃男表示會有他人同行，黃男為此心生不滿，於隔日以臉書傳訊寫下，「別到時候妳本人長一般就算了，眼光也一半，這樣真的會笑掉我大牙」、「怎樣？？？跟狗約會得怎樣了？？？看像你這種沒啥誠信的人，我看眼光也不怎麼樣，我看你只配被狗幹而已，哈哈哈哈哈哈」、「跟垃圾一樣」等語。小花認為自己遭到黃男言語霸凌，導致精神上受有極大痛苦，故法提起訴訟，向黃男求償20萬元。

黃男則表示，傳訊給小花的是他的臉書分身帳號，該帳號已經許久未使用，可能是遭到他人盜用，認為小花應該先證明分身帳號對話的人為自己，才有理由提告求償。

台南地院審理時，法官指出，當事人主張有利於己的事實時，有舉證責任，但黃男無法提出證據證明自己帳號遭盜用，故不採信辯詞；此外，黃男傳送給小花的訊息中帶有性方面的歧視，極其不尊重小花，仍構成性騷擾行為，應負賠償責任，審酌後判黃男應賠償2萬元為適當。可上訴。